США вирішили давати Україні більше розвідданих, – ЗМІ

США зняли деякі обмеження щодо обміну розвідувальними даними з Україною. Тепер наша держава отримуватиме від Вашингтону більше вивіданої інформації.

Про це видання повідомило з посиланням на власні джерела. Таке рішення США схвалили у зв'язку з війною, яку розпочала Росія.

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Про те, щоб зняти обмеження на поширення даних розвідки, просили головний республіканець у комітеті з розвідки Палати представників Майк Тернер та сенатор Марко Рубіо.

Розширений обмін має на меті допомогти Україні захистити і потенційно повернути територію на Сході та Півдні,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, ще перед війною США активно повідомляли українську владу про можливе вторгнення. Пентагон ділився з Києвом інформацією про чисельність російського війська біля кордонів України, їхні плани та можливі сценарії ескалації. Це допомогло ЗСУ вчасно підготуватися до ворожого наступу.

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