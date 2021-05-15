Муміфікували тіло: у США віряни релігійного руху поклонялися померлій наставниці

На Півдні Колорадо поліція США виявила прихильників релігійного руху Love Has Wo, які поклонялися муміфікованому тілу духовної наставниці. Покійну Емі Карлсон називали "Богоматір'ю".

Тіло Карсон прикрасили блискітками, а місце, де воно лежало, оповили гірляндами. Люди вірили, що померла наставниця ще за життя спілкувалася з ангелами та вела прихильників до великого пробудження.

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Поліції про поклоніння тілу розповів послідовник Love Has Won. Він погодився пустити до себе додому учасників руху, а згодом знайшов в одній зі спалень мертву наставницю.

Причина смерті Карсон наразі невідома. Вочевидь її тіло віряни привезли з Каліфорнії.

Наразі звинувачення у справі отримали вже 7 людей. Їм інкримінують наругу над тілом померлої, а також жорстоке поводження з дітьми. У будинку з тілом Карсон жили 13-річна дівчинка та 2-річний хлопчик.

Рух Love Has Won зародився у 2018 році у Колорадо. Вчення ґрунтувалося на сеансах "духовного піднесення". Окрім того, прихильники руху продають у мережі продукти для "духовного зцілення". Love Has Won неодноразово звинувачували у крадіжках грошей.