США вивели війська з Афганістану, аеропорт Кабула взяли під контроль таліби

Американська військова присутність в Афганістані завершилася. Вона тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

Увечері 30 серпня у Пентагоні офіційно підтвердили, що Сполучені Штати повністю вивели війська з Афганістану. Останній евакуаційний борт і три вантажних Boeing C-17 покинули Кабул, аеропорт перейшов під контроль талібів.

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А проте США продовжать спроби організувати виїзд охочих, які ще залишилися в Афганістані. Так сказав під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

Пентагон оголосив про завершення військової присутності США в Афганістані

Увечері 30 серпня з Кабула вилетів останній військовий літак Сполучених Штатів Америки з людьми, які потребували евакуації. Також вилетіли й три транспортники.

У такий спосіб США завершили свою військову присутність на землях Афганістану, яке тривало майже 20 років.

Про це повідомив під час брифінгу керівник центрального командування військами США генерал Френк Маккензі.

Повідомляю про завершення виведення наших сил з Афганістану і про завершення нашої операції з евакуації громадян США, громадян третіх країн, а також афганців, які опинилися у небезпеці,

– заявив Маккензі.

Речник Пентагону Джон Кірбі додав, що спроби організувати виїзд людей з Афганістану, які ще потребуватимуть евакуації, США не облишать і надалі.

Таліби взяли під контроль аеропорт Кабула

Аеропорт Кабула був останнім об'єктом, який в Афганістані контролювали військові США. Після вильоту американців таліби заявили, що взяли летовище під свій контроль та почали святкувати перемогу – про це написали в AP.

Однак в Управлінні цивільної авіації США, як пишуть у CNN, кажуть, що аеропорт Кабула реально не контролює ніхто, і над столицею Афганістану управління повітряним рухом не здійснюється.

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США офіційно заявили, що виведуть з Афганістану свої війська.

Після цього стрімко активізувався радикальний рух "Талібан".

І вже до 15 серпня бойовики захопили майже всю країну.

Тим часом У Кремлі похвалились, як активно налагоджують добрі стосунки з терористами "Талібану"