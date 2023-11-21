Нагадує "Диво на Гудзоні": літак ВМС США здійснив аварійну посадку в океані

Літак ВМС США 20 листопада виїхав за межі злітно-посадкової смуги і впав у бухту на Гаваях. На борту повітряного судна було дев'ятеро людей.

За словами представників влади, всі дев'ятеро осіб, які перебували на борту, успішно дісталися берега і не постраждали. Представник берегової охорони розповів, що рятувальну операцію було швидко проведено.

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Літак P-8A виїхав за межі злітно-посадкової смуги

Прессекретар Корпусу морської піхоти США розповів, що літак P-8A виїхав за межі злітно-посадкової смуги на базі морської піхоти в затоці Канеохе. Літак міг частково зануритися на мілководді.

Літак ВМС США здійснив аварійну посадку в океані: дивіться відео

На фотографіях та відео, зроблених очевидцями, видно, що літак лежить на березі, що нагадує "Диво на Гудзоні" 2009 року, коли комерційний літак, здійснив аварійну посадку на річці Нью-Йорк. Усі 155 осіб, які перебували на борту, залишилися живими.

Літаки P-8A та Airbus A320 приблизно однакові за розмірами.

Що могло стати причиною аварії літака

Експерт з авіабудування Пітер Форман у коментарі Hawaii News Now сказав, що злітно-посадкова смуга в Канеохе коротша, і погана погода також могла зіграти свою роль під час аварії.

Пілот, ймовірно, не поставив літак на злітно-посадковій смузі, де він хотів. Це, ймовірно, комбінація всіх цих факторів разом,

– сказав Форман.