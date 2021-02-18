У США вперше з часів Другої світової скоротилася тривалість життя

18 лютого 2021 , 14:49
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У США прогнозована тривалість життя вперше з часів Другої світової війни скоротилася на рік. Це відбулося у першому півріччі 2020 року.

Джерело:

Associated Press

Саме у цей час Штати переживали першу хвилю смертності через пандемію коронавірусу.

Актуально 90-річна жінка йшла 10 кілометрів в хуртовину за вакциною проти COVID-19

За даними Центру контролю й профілактики захворювань США, найбільш негативні наслідки відчули на собі меншини.

  • Тривалість життя афроамериканців скоротилася приблизно на 3 роки.
  • Тривалість життя латиноамериканців – на 2 роки.

Аналітик Роберт Андерсон порівняв теперішню реальність з ситуацією у часи Другої світової війни.

Це величезне скорочення. Потрібно повернутися до часів Другої світової війни, щоб помітити таке ж зменшення тривалості життя,
– наголосив Андерсон.

Що кажуть експерти

  • Саме цей показник дозволяє оцінити реальну ситуацію з коронавірусом з світі. Водночас мовиться не лише про COVID-19. Причиною смертності стали також серцево-судинні хвороби, рак та інші захворювання.
  • Декан Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Кірстен Біббінс-Домінго розповів: найбільше у цій статистиці лякає те, що вона – лише за перше півріччя. У майбутньому цифри, ймовірно, погіршуватимуться.
  • У США 2020 рік вже став найсмертоноснішим за всю історію. Країна втратила понад 3 мільйони людей.
  • Очікувана тривалість життя – це прогнозований вік, до якого доживуть немовлята, народжені у цей час. У 2019 у США він становив 78,8 року, у 2020 – знизився до 77,8 року.