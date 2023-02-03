Дістане до позицій росіян в глибокому тилу: США вперше передадуть Україні ракети GLSDB

Адміністрація Байдена оголосила про новий пакет допомоги Україні вартістю 2,17 мільярда доларів. Він вперше включає ракети більшої дальності.

Пакет передбачає виділення 425 мільйонів доларів з наявних запасів Міністерства оборони США і 1,75 мільярда доларів з фондів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки.

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США нададуть Україні ракети більшої дальності

Напередодні журналісти повідомляли, що новий пакет допомоги Україні від США включатиме наземні бомби малого діаметра – керовані ракети з дальністю польоту 150 кілометрів.

Хоча ці ракети фактично подвоять дальність української зброї, пакет не включатиме довгоочікувані ATACMS з радіусом дії понад 200 миль. США постійно відмовляли Україні у наданні цієї системи через побоювання, що вона її використають для ураження цілей у глибині Росії.

Президентське скорочення є 31-м подібним скороченням обладнання зі складів Міністерства оборони США для України,

– заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пат Райдер.

За його словами загалом США виділили:

32 мільярди доларів на допомогу Україні у сфері безпеки з 2014 року;

29,3 мільярда доларів з моменту неспровокованого і незаконного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Що відомо про GLSDB "Крилата" бомба GLSDB може запускатися з ракетних установок, таких як система HIMARS , які вже є в України. Вона оснащена крилами, що дозволяють летіти до цілі, і ракетним двигуном, котрий надає додаткову дальність польоту. Це дозволяє точно наводити бомбу на ціль, як при запуску з літака, без ризику для військових і з меншими витратами. Також GLSDB має вдосконалені системи стеження, які роблять її більш точною. Заявлена точність – до ширини автомобільної шини.

Розгортання може зайняти 9 місяців

Журналіст Остап Яриш опублікував список озброєння, яке нададуть Україні в межах пакета на майже 2.2 мільярда доларів.

Cеред іншого, пакет вперше включає високоточні ракети GLSDB з дальністю дії до 150 кілометрів. Як сказав речник Пентагону, це дозволить українцям "проводити операції для захисту власної країни та повернення суверенної території",

– зауважив Яриш.

Кореспондент американського видання Foreign Policy Джек Детч розповів, що ракети GLSDB ще не були використані на полі бою.

"Розгортання займе приблизно 9 місяців", – зауважив кореспондент.