У США вперше видали паспорт без зазначення статі
Джерело:Держдеп США
Держдепартамент Сполучених Штатів Америки видав перший паспорт, де є позначка невизначеного гендеру. Такий документ зможуть отримати всі охочі вже з початку 2022 року.
Паспорт запровадили для людей, які не ідентифікують себе ні як жінка, ні як чоловік. У документі вони матимуть позначку "Х".
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"Держдепартамент видав перший паспорт США із позначкою гендеру "X". Ми з нетерпінням чекаємо на можливість запропонувати його всім, хто подає заяву на отримання паспорта, як тільки ми заповнимо необхідну систему й оновимо форму на початку 2022 року", – заявив речник Держдепу Нед Прайс.
З нагоди видачі цього паспорта я хочу ще раз підтвердити прихильність Державного департаменту заохочувати свободу, гідність і рівність усіх людей, включаючи ЛГБТКІ+,
– додав він.
Що відомо про новий вид паспорту в США
- Держдеп працює з іншими урядовими установами США, щоб власники нових паспортів могли без проблем подорожувати світом.
- Також дозволять без медичних довідок самостійно вибирати стать, яку вказуватимуть у паспорті.
- Охочі отримати такі паспорти зможуть заповнити відповідну форму на сайті Держдепу.