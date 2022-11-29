У США літак врізався у вежу та завис на ній

У штаті США Меріленді літак врізався у вежу електромережі. Внаслідок цього десятки тисяч осіб залишилися без світла.

Подія трапилась у понеділок, 28 листопада. Пораненого пілота та пасажира літака вдалось врятувати.

До речі Військовий Су-34 впав на багатоповерхівку у російському Єйську: все, що відомо

Як у США літак врізався у вежу

Літак врізався у вежу і застряг приблизно на висоті 30 метрів. Аварія сталася неподалік аеропорту округу Монтгомері в Монтгомері-Віллідж, передмісті Вашингтона. Це призвело до відключення електроенергії на околицях і спричинило затримки метро.

Рятувальники оточили вежу. Порятунок пілота та пасажира був складний, оскільки лінії були під напругою.

Згодом виявилось, що пілот – 65-річний Патрік Меркл з Вашингтона, а пасажир – 66-річний Джанет Вільямс. Вони отримали серйозні травми, але наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Через аварію близько 120 000 осіб в окрузі Монтгомері залишились без світла. Але згодом електропостачання відновили.

Пізніше літак опустили на землю. Внаслідок аварії у нього розтрощена передня частина.

У США літак врізався у вежу / фото AP

У США на поле для гольфу впав літак із 53 собаками

Нещодавно у США впав літак із прийомними собаками, яких мали переправити з одного міста в інше. Лайнер приземлився на засніжене поле для гольфу.

Лайнер зачепив крилам дерева і їх відірвало. Потім ковзав по бруду та зеленому газону, врізався у дерево й зупинився.

Працівники гольф-клубу одразу кинулися витягувати з пошкодженого літака двох пілотів і пасажира. Потім дійшла черга до собак, яких перевозили у ящиках. Усі тваринки дивом вижили. Хоча деякі з них зазнали легких трав.

Варте уваги – У Стамбулі літак врізався в огорожу і розпався на частини: дивіться відео