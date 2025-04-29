США втратили винищувач вартістю 60 мільйонів доларів: той впав з авіаносця "Гаррі Трумен", – CNN

У понеділок, 28 квітня, хусити атакували ракетами та дронами американський авіаносець "Гаррі Трумен", який перебуває в Червоному морі. Саме під час нападу повстанців було втрачено винищувач F/A-18 Super Hornet.

Як повідомляє CNN, авіаносець " Гаррі Трумен" зробив різкий маневр, щоб уникнути обстрілу з боку хуситів, що спричинило падіння винищувача за борт, передає 24 Канал.

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Літак впав у море і затонув

Усі члени екіпажу на борту вціліли, один матрос отримав незначне поранення.

У ВМС США уточнили, що F/A-18E буксирувався в ангар, коли екіпаж втратив керування літаком. Винищувач та тягач впали за борт. Моряки, які буксирували літак, вжили негайних заходів, щоб відійти від нього, перш ніж він упаде за борт. Триває розслідування.

Відомо, що сам літак затонув. Його вартість перевищує 60 мільйонів доларів.

Ударна група авіаносця на момент інциденту перебувала в Червоному морі.

До слова, "Гаррі Трумен" неодноразово ставав мішенню для атак з боку підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. У лютому він потрапив у заголовки ЗМІ після зіткнення з торговим судном біля Єгипту. Інший винищувач F/A-18 з авіаносця був "помилково обстріляний" і збитий есмінцем USS Gettysburg у Червоному морі в грудні. Під час обох інцидентів минулося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, що широкомасштабна операція США проти хуситів розпочалася у березні 2025 року.