У США вважають, що санкції "на випередження" не зупинили б намірів Путіна

У США вважають, що санкції проти Росії "на випередження" не змогли б запобігти повномасштабному вторгненню в Україну. Адже після введення обмежень країна-агресорка не мала б стимулу цього не робити.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє 24 канал. Вона зауважила, що санкції слід застосовувати як покарання.

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Санкції "на випередження" не запобігли б вторгненню

Квін зазначила, що якби США ввели санкції проти Росії перед її повномасштабним вторгненням в Україну, це не зупинило б президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Це не запобігло б його вторгненню. Є 2 причини, чому ми не квапилися з санкціями,

– додала тимчасово повірена у справах США.

Першою причиною є те, що санкції повинні бути покаранням за неправильні вчинки. За словами Квін, застосування покарання за те, що ще скоїли, не мало б бажаного ефекту.

"Натомість сказати "Не роби цього, бо ми зробимо щось у відповідь" мало б більший ефект. Коли вже наклали санкції, то є відчуття, що стимулу не робити неправильні речі вже немає", – зауважила тимчасово повірена у справах США.

Своєю чергою, другою причиною було те, що США повинні були переконатися, що решта країн світу також запроваджуватимуть санкції проти Росії.

"Ми дуже щільно працювали з європейцями, щоб переконатися, що вони також бажають вводити санкції, якщо президент Путін почав чинити якісь дії. І завдяки тому, що ми чекали й співпрацювали з Європою, коли Путін почав робити те, що він робить, ми ввели такі потужні санкції не лише з боку США, але і Європи", – наголосила Квін.

Вона зауважила, що Європа – дуже важлива, адже веде більше бізнесу з Росією, ніж Сполучені Штати. Тож на думку США, спільні санкції також є дуже важливими, адже необхідно підтримувати єдність поміж союзниками та діяти лише у відповідь на дії Путіна.

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