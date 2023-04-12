США ввели нові санкції проти Росії: зачепило й Угорщину

У США запровадили нові санкції проти Росії. Країна-терористка опиняється за межею цивілізованого світу. Зокрема, у списку обмежень опинилися понад 30 фізичних осіб.

Також у списку обмежень опинився Міжнародний інвестиційний банк. Він базується у Будапешті – столиці Угорщини.

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Цікаво, що фінансова установа має 50% російської власності. Міжнародний інвестиційний банк не перебуває під наглядом угорської влади. У США переконані, що установа забезпечує інтереси Росії та допомагає країні-терористці "посилити свою розвідувальну присутність у Європі".

Окрім того, Міжнародний інвестиційний банк допомагає Росії здійснювати свою зловмисну діяльність у Центральній Європі та на Західних Балканах.

Уряд Росії готовий виділити додаткові ресурси, зокрема державні гарантії та субсидії, щоб врятувати банк від дефолту, який насувається,

– мовиться у повідомленні Штатів.

Росія – країна-терористка, яка діє гірше за ІДІЛ. Тим часом влада Угорщини продовжує посилювати свої зв'язки з Росією. Зокрема, Петер Сійярто – очільник МЗС Угорщини – вже вдруге за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав Москву. Візит Сійярто до країни-терористки був пов'язаний з обговоренням "енергетичних питань".