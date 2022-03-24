США ввели нові санкції проти Росії: під них потрапив оборонно-промисловий комплекс

Сполучені Штати ввели новий пакет санкцій проти Росії. Серед списку компаній – оборонно-промисловий комплекс.

Йдеться про корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" (КТРО), яка є головним виробником зброї для Росії. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Увага У Брюсселі завершився саміт НАТО: про що домовилися

Що відомо про санкційний оборонно-промисловий комплекс

Tactical Missiles Corporation (КТРО) – це великий державний російський оборонний конгломерат. КТРО виробляє техніку для підтримки оборонно-промислової бази Росії, зокрема, бортове озброєння та системи озброєння для російського флоту.

Також корпорація створює різноманітну підводну зброю, а також цифрові комп'ютери та радіолокаційні системи, що використовуються на підводних флотах. Серед продукції КТРО є і гіперзвукова зброя, протирадіолокаційні, протикорабельні та інші багатоцільові ракети.

Росія використовує озброєння виробництва цього комплексу проти України

У повідомленні про введення санкцій також вказують, що Росія використовує зброю, виробництва цієї корпорації у війні проти України. Зокрема, КТРО виробляє Х-31 – високошвидкісну керовану ракету повітряного базування.

Окрім основної холдингової компанії КТРО, санкційний список передбачає 28 організацій, які входять до структури корпорації,

– йдеться у повідомленні.

Ці підприємства розробляють і виробляють різноманітну продукцію для підтримки оборонно-промислової бази Росії, зокрема: боєприпаси, радіолокаційні системи, ракетні системи та інше військове обладнання.

Блокуванню підлягають усі організації, які прямо чи опосередковано володіють 50% або більше акцій КТРО, навіть якщо вони не визначені Міністерством фінансів США.

Загалом під нові санкції США потрапили 328 депутатів російської Держдуми, голова "Сбербанку" Герман Греф, 48 російських оборонних державних підприємств.

Денисенко пояснив, чому Путіну вигідні санкції проти російських олігархів: дивіться відео