Росія втрачатиме мільярди доларів щомісяця, – Кірбі про нові санкції

Нові санкції, які ввели США проти російського енергетичного сектору, призведуть до суттєвого знищення доходів країни-агресорки. Таким чином Москва втрачатиме доларів США щомісяця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова радника Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джона Кірбі, якого цитує Укрінформ. Нові санкції США проти Росії ввели 10 січня.

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Що сказав Кірбі про нові санкції США проти Росії

Радник Білого дому заявив, що нові американські санкції спрямовані як проти російської нафти, так і на скраплений природний газ ворога.

Ми очікуємо, що наші дії обійдуться Росії в мільярди доларів США на місяць,

– зауважив Джон Кірбі.

Він наголосив, що нові обмеження введені на виконання домовленостей між країнами "Великої Сімки".

На питання про те, чому адміністрація президента США ввела санкції безпосередньо перед тим, як передати місце команді наступного глави Білого дому, Кірбі наголосив, що "чим раніше, тим краще".

Зокрема, радник Білого дому підкреслив, що, так, нові санкції проти Росії призведуть до підвищення цін на бензин для споживачів. Але наразі це можна зробити без особливих наслідків, оскільки нафтові ринки "перебувають у фундаментально кращому стані".

Водночас Джон Кірбі наголосив на стійкості американської економіки, зазначивши, що прогнози вказують на те, що цього року світова пропозиція енергоресурсів перевищить попит. Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціни на нафту в США знизилися в середньому на 35 доларів за барель, попри запровадження жорстких санкцій, спрямованих проти російського енергетичного сектору.

"Ми вважаємо, що умови внутрішнього та зовнішнього ринків заслуговували на те, щоб це рішення було ухвалене, і президент вжив заходів", – підсумував радник адміністрації Байдена.

Попри це, Кірбі не виключив, що наступна адміністрація Білого дому, яка прийде до влади після інавгурації президента Трампа 20 січня, може змінити рішення щодо санкцій проти нафтопереробного сектору Росії.

До слова, загалом санкції США торкнулися понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору Росії. Зокрема, мовиться про компанії "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", страхові компанії "Інгосстрах" та "Альфастрахування", "Росатом" тощо.