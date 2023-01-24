США вже найближчим часом можуть оголосити про передачу Abrams Україні, – WSJ

Україні вкрай необхідне сучасне озброєння для успішної боротьби з окупантами, зокрема, важкі танки. Уже низка країн погодилася передати німецькі танки Leopard 2, а тепер й США заявили про ймовірну відправку Abrams.

Так, представники Штатів заявили, що адміністрація Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну. Ба більше, оголошення такої поставки може бути уже цього тижня.

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Звязок між поставками Німеччини та США

Як повідомили західні ЗМІ, таке оголошення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною. Згідно з нею Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, однак натомість схвалить поставку більшої кількості танків партнерами України.

Така угода мала б вирішити розбіжності між США, Німеччиною та іншими партнерами України щодо надання танків, що вкрай важливо під час ключового етапу війни. Адже, як стверджують аналітики, саме зараз Росія мобілізує війська для наступальних операцій, а Київ готує контрнаступ.

Зазначається, що президент Штатів погодився розглянути можливість надання танків Abrams Україні всупереч рішенням Пентагону. За словами високопоставленого німецького чиновника, це питання було предметом інтенсивних переговорів між Вашингтоном і Берліном більше ніж тиждень. Однак, схоже, воно на шляху до вирішення.

Наразі у Білому домі від коментарів відмовилися.

Чому Пентагон не хотів надавати танки Abrams

Військові США публічно стверджували, що ці танки не такі вже й прості в обслуговуванні та експлуатації. Вони вимагають значної підготовки та матеріально-технічної підтримки.

Abrams – це швидше проблема обслуговування. Я маю на увазі, що це танк, який вимагає особливого палива, в той самий час у Leopard і Challenger інший двигун, їм потрібний дизель, їх трохи легше обслуговувати,

– зазначила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Однак щоб подолати дипломатичний затор щодо поставок Leopard 2, офіційні особи Білого дому та Держдепартаменту таки схиляються до поставки Києву цього озброєння. Також надати декілька Abrams закликали й деякі законодавці-демократи, близькі до Білого дому. Зокрема, сенатор Кріс Кунс з Делаверу.

Надання сучасних танків Україні