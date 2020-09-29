У США, члени родин агентів та офіцерів часто навіть не знають, що їх рідні працюють на ЦРУ. Але їх все одно мали повідомити про те, що сталося.

Yahoo News описує історію чотирьох людей, яких ЦРУ відправило шпигувати за флотом Китаю 12 років тому. Жоден досі не повернувся. 24 канал розповідає більше про таємниче зникнення.

Секретна місія у Азії: ЦРУ проти Китаю

ЦРУ відправило людей секретно шпигувати за флотом КНР / Колаж Foreign Policy

У той час, коли тропічний шторм Хігос набирав силу у Тихому океані в 2008 році, оперативник ЦРУ під прикриттям Стівен Станек мав прийняти рішення. Ще був час скасувати операцію чи почати її. Ураган бушував над Філіппінами, але потім мав змінити напрямок на північ і оминути потрібний їм район.

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Станек вже вийшов на пенсію з ВМС США, здобувши багато досвіду з утилізації вибухонебезпечних предметів та пірнання. Втім, лише незадовго до операції він отримав ліцензію капітана корабля, який секретно належав Морській Гілці ЦРУ.

Молодший за віком колега Станка Майкл Періч був свіжим випускником Академії торговельного флоту США. Там він грав у американський футбол й лише починав свою кар'єру в парамілітарі. Він пройшов тренування як пірнальник з аквалангом. Двоє інших на борту їх судна: Джеймі Маккормік та Даніель Мікс, обидва виконували роль підтримки. Команда провела кілька днів, пливучи до узбережжя Філіппін з Малайзії.

Їхня "легенда" у 2008 році була така: судно придбав клієнт у Японії і найняв людей, щоб переправити його з Малайзії до Країни, де сходить Сонце. Навіть були зроблені документи, щоб підтвердити це, якщо виникне потреба. Справжньою ціллю ж був маленький острів біля Лузону – найбільшого у Філіппінському архіпелазі.

ЦРУ вірили, що війська КНР окупують його під час протистояння двох наддержав у Південно-Китайському морі. Китай створює та мілітарізує штучні острови на рифах та атоллах, які раніше були ледь помітні під час відпливу. Це має підтримати китайські територіальні претензії.

Станек та Періч планували пірнути біля острову з аквалангами. Це можна легко пояснити, якщо їх схоплять китайці чи хтось ще. На їх діяльності не було жодної відмітки уряду США. Вони мали опустити під воду "кокон", замаскований під скалу. Всередині – високотехнологічне секретне обладнання. "Ноу-хау" мало секретно збирати електричні сигнали китайських кораблів.

Як тільки місія буде завершена, команда дійсно мала взяти курс на Японію. Там їх чекали кілька тижнів відпочинку, перш ніж вони повернуться за девайсом і заберуть його.

Спеціальні Сили ЦРУ / Фото Spec Ops Magazine

Компанія, яка найняла Станека та інших, має у офіс у Панама-Сіті, штат Флорида з 1983 року. Будинок оточений колючим дротом та пластиковими вставками, щоб ніхто не міг зазирнути всередину. За документами продають та купують човни, але жодного немає на узбережжі. Місцеві не знають, що робить компанія, ніхто не передзвонює з вказаного номера. Звісно, це прикриття для Морського Відділу ЦРУ.

"ЦРУшний спецназ" Це таке собі парамілітарі у світі тихої розвідки. Структура в цілому виглядає так: Морський Відділ ЦРУ – Центр Спеціальних Дій – Група Спеціальних Операцій (ГСО) та Група Прихованого Впливу (ГПВ). Спеціалізація останніх – дезінформація та пропаганда. ГСО сама по собі розділяється на ще три гілки – Повітряну (гелікоптери, літаки, логістика, переміщення агентів по небу і т.д.). Наземну (спецсили Управління, але діють під прикриттям, там багато колишніх спецпризначенців) і Морську (секретний флот у Південній Америці, Західній Африці та інших регіонах, можуть забирати агентів, якщо треба) .

Морська гілка намагалася бути важливою знову, бо зазвичай це було місце для колишніх "морських котиків", щоб відпочити між завданнями Наземної, – розповів Yahoo News ексофіцер ЦРУ.

Фатальна помилка

Станек ще раз перевірив погодний радар у рубці, перш ніж прийняти остаточне рішення. Спираючись на розмови Yehoo News з колегами і друзями Станека, а також на його записи під час служби у ВМС, можна сказати: він був ментором та патріотом. Його поважали за важку роботу та віру у виконання поставлених завдань.

Але місія була не лише про саму технологію, а й про існування Морської Гілки ЦРУ у новому світі (нагадаємо, мова йде про кризовий 2008 – 24).

Справа була в тому, що ідея "црушників" не була аж надто новою. Кілька програм ВМС США теж прикривалися торговим флотом для виконання секретних доручень. У такій жорсткій конкуренції розвідники мали довести, що вони не гірші ніж морська піхота.

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Повіривши метеорологам, що шторм змінить свій напрямок, Станек почав операцію. Він поставив чотири життя на карту 28 вересня 2008. І це був провал – Хігос не змінив траекторію і маленьке судно у відкритому морі стало ще меншим. Тайфун вдарив прямо по чотирьом людям і куди б вони не повернули, він був на їх шляху. ЦРУ слідкувало за судном до центру шторму, після чого воно зникло.

Армія не брала участі у пошуках, хоча була присутня в регіоні. Тож ЦРУ довелося робити це разом з Японськими силами самооборони, щоб їх кораблі кілька разів обійшли район. "Нічого не було знайдено, бодай навіть "плаваючого рятувального жакету", – розповів колишній співробітник ЦРУ. Але "легенда" була витримана до кінця навіть у сертифікатах про смерть.

Що було далі: важка правда

Меморіальна дошка у пам'ять одного з членів команди / Фото Trendsmap

Розвідка поклала всю провину на плечі Боба Кандри, тодішнього голову Центру Спеціальних Дій. У нього була погана репутація у галузі лідерства ще з часів Іраку. Пізніше його підвищили і він увійшов до Служби спеціальної розвідки (Special Intelligence Service, SIS).

"Було багато тиску щодо виконання операцій, – згадує колишній офіцер-оперативник. – Вони не мали загинути. Вони просто робили місію, яку не мали робити. Боб був таким поганим лідером".

Втім, помилки та вади були прикриті, так як Боб був на керівній посаді, коли очолював Центр. "Його захищала мафія Спецслужби", – згадував для Yahoo News колишній підлеглий. "Він був повним провалом, але коли сягаєш висоти SIS, вони не зливають тебе", – погодився інший.

Через кілька місяців після загибелі чотирьох чоловіків, ЦРУ перевезло їх родини до столиці Вашингтону та зібрало у готелі в Тайсон Корнер, штат Вірджинія. Вони не хотіли, щоб люди вільно ходили містом та зрозуміли, нащо їх привезли.

Після перевірки працівники ЦРУ зустрілися з ними у приватній кімнаті і сказали правду – їх кохані загинули під час секретної місії Центрального Розвідувального Управління.

Але пояснення було менш, ніж задовільним для деяких родичів. Бабуся Перча плакала і сподівалася, що він ще живий, зі слів присутнього співробітника. Вона сподівалася, що китайський уряд викрав їх, хоча було ясно, що вони загинули у штормі. Вони мали питання, на які ніхто не міг відповісти.

Меморіальна Стіна ЦРУ / Фото ЦРУ

Наступного дня рідні загиблих відвідали штаб-квартиру Ленглі, Вірджинія та зустрілися з Директором тоді Майклом Хейденом та членами Морської Гілки. Була церемонія біля меморіальної стіни, плити з білого мармуру з зірками.

Кожна символізує співробітника ЦРУ або пов'язаного контрактника, які загинули на службі. Зараз їх 135, більшість вказана у книзі поряд, але деякі лишаються анонімними, бо деталі їх смерті досі засекречені. У 2008 4 анонімні зірки були додані, але вони мали імена: Стівен Станек, Майкл Перч, Джеймі Маккормік та Даніель Мікс.

Боб Кандра був усунений з високої посади та навіть "вигнаний" з США до Відня на низькостресову роботу. Але через "хаос у лідерському стилі" його звільнили і звідти. Тим часом, холодна війна між США та КНР продовжувалась.

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У 2016 році китайці знайшли та витягли з моря американський підводний дрон біля Філіппін. У той час, шпигуни використовували БПЛА як над Пакистаном та іншими місцями так і під водою у Східній Азії, без ризику для людьских життів. Через чотири дні китайці повернули дрон американцям, хоча одного їхнього захопили. Але – нікто не помер.