США та ЄС розглядають можливість відключення від SWIFT окремих банків, а не всієї Росії

США та ЄС можуть відключити від SWIFT не всю Росію, а лише окремі російські банки та компанії. Президент Джо Байден серйозно обмірковує це питання, але ще не ухвалив остаточного рішення.

Як пише видання, остаточне рішення було за ЄС. Адже саме там деякі країни не могли дійти згоди у цьому питанні.

Важливо Що таке SWIFT для Росії: наслідки відключення

Зараз офіційні особи США та їхні колеги з ЄС продовжують зважувати варіанти, включаючи виключення окремих банків та організацій, а не всієї російської економіки з мережі.

Байден та його помічники наголосили, наскільки б складним не було відключення Росії від SWIFT, немає нічого такого, що США не змогли б зробити в односторонньому порядку,

– мовиться у повідомленні.

Чому це важливо

Раніше проти відключення Росії від SWIFT виступали 4 країни : Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр. На щастя, згодом їхня позиція змінилася.

Через SWIFT щодня відправляються понад 330 мільярдів доларів. Якщо російським банкам заборонять користуватися SWIFT, це обмежить доступ країни до фінансових ринків у всьому світі.



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