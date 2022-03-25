США та ЄС ухвалили рішення скоротити європейську залежність від російських енергоресурсів

Західні партнери України продовжують шукати шляхи обмеження російської економіки. Один з них – скорочення закупівель російських енергоносіїв.

Президент США Джо Байден зустрівся з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі. Вони домовилися про ще один крок, який позбавить Росію прибутку та скоротить можливість продовжувати війну в Україні.

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Скорочення залежності від російського газу

Сполучені Штати та ЄС розробляють план скорочення залежності Європи від російського газу. Сторони створять спільну оперативну групу, яка працюватиме над цим завданням.

Ця ініціатива зосереджена на двох ключових питаннях. По-перше, допомога Європі якомога швидше зменшити залежність від російського газу. По-друге, скоротити загальний попит Європи на газ,

– заявив Байден.

Цього року США нададуть Європі 15 мільярдів кубометрів газу, щоб ЄС зменшив закупівлю газу у Росії. Європа працюватиме над тим, щоб диверсифікувати залежність від агресора у паливі.

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