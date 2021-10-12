США і Європа почали готувати нові санкції проти "Північного потоку-2", – Держдеп

У Держдепі США працюють над новими санкціями для "Північного потоку-2". Їх введуть, якщо Росія спробує використати постачання газу, як зброю проти України.

Старший радник Держдепу США Амос Хохштайн заявив, що роботу над санкціями у Штатах розпочали спільно з Європою. Сторони готові оперативно реагувати на порушення з боку Росії.

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І роботу щодо визначення, які саме санкції США і Європа готові вводити, вже розпочато,

– наголосив Хохштайн.

Політик переконаний, що санкції проти "Північного потоку-2" будуть ефективними лише в єдиному випадку: якщо США вводитимуть їх спільно з Європою, особливо з Німеччиною.

Росія тисне на Європу