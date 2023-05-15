У США блогер навмисно розбив літак для збільшення аудиторії: йому світить 20 років в'язниці

Американський ютуб-блогер розбив свій одномоторний літак, щоб збільшити популярність свого каналу. Тепер йому загрожує 20 років ув’язнення.

Інцидент стався у 2021 році. 29-річного ютубера Тревора Джейкоба звинувачують у навмисному розбитті свого літака, щоб отримати більше переглядів.

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Американському блогеру світить в’язниця

Як стало відомо, Тревор Джейкоб навмисно знищив уламки невеликого одномоторного літака, який раніше впав у національний ліс Каліфорнії Лос-Падрес у 2021 році.

Перед тим, як літак розбився, Джейкоб стрибнув з парашутом. Згодом він виклав у свій ютуб-канал відео, яке задокументувало цю подію.

Спочатку ютубер розповів слідчим, що його літак втратив потужність і що він не знає, де перебувають уламки. Згодом з’ясувалося, що Джейкоб не намагався зателефонувати до управління повітряним рухом, перезапустити двигун або шукати безпечне місце для посадки.

24 листопада Джейкоб встановив кілька відеокамер на різних частинах літака та спорядив себе парашутом. Через 35 хвилин польоту він вистрибнув з літака і почав знімати його. Після цього чоловік відправився на місце аварії та забрав з уламків відео.

Через два дні блогер повідомив про це Національну раду з безпеки на транспорті про авіакатастрофу. 10 грудня Джейкоб з другом вилетіли на місце катастрофи та відбуксирували розбитий літак до округу Санта-Барбара. За кілька днів чоловік знищив частини літака та розмістив їх у смітниках навколо аеропорту та в інших місцях, щоб ввести в оману слідчих.

Вже 23 грудня блогер завантажив на ютуб відео під назвою "Я розбив свій літак", яке переглянули понад 3 мільйона осіб. А у квітні 2022 року чоловіка позбавили ліцензії пілота.

Згодом стало відомо, що блогер визнав себе винним. За це йому загрожує 20 років в’язниці.



Літак, який розбив блогер / Скриншот з відео

До речі, раніше американо-український блогер Джуда Келечі, якого більшість знає як "Юра з Коломиї" провчив росіянку, котра роки живе у США, але підтримує війну проти України.