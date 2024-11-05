У США запобігли теракту на електростанції: чоловік збирався запустити дрон із вибухівкою

Федеральні агенти затримали 24-річного мешканця штату Теннессі Скайлера Філліппі. Його звинувачують у спробі використати зброю масового ураження та підірвати енергетичний об'єкт у Нешвіллі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції США. За словами правоохоронців, затриманий мав намір атакувати підстанцію, щоб завдати шкоди критичній інфраструктурі, залишивши без електропостачання тисячі американців, включно з лікарнями та іншими важливими об'єктами.

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Що відомо про справу

Міністр юстиції США Меррік Гарланд заявив, що ФБР зірвало змову, спрямовану на підтримку білого супремасизму.

Ця справа служить ще одним попередженням тим, хто прагне посіяти насильство і хаос в ім'я ненависті, атакуючи критичну інфраструктуру нашої країни: Міністерство юстиції знайде вас, зірве ваш план і притягне вас до відповідальності,

– заявив він.

Заступниця міністра Ліза Монако додала, що Філліппі відданий ідеології білого супремасизму і хотів підірвати енергетичну мережу Нешвіла за допомогою дрону з вибуховим пристроєм.

Від червня 2024 року, Філліппі розповідав анонімному джерелу про своє бажання влаштувати масову стрілянину в околицях Колумбії. Через місяць, у липні, він розповів іншому анонімному джерелу про можливий вплив атаки на великі підстанції.

Як зловмисник готувався до теракту

У ФБР зауважили, що напередодні атаки Філліппі вивчав попередні атаки на електростанції та дійшов висновку, що атаки із використанням вогнепальної зброї буде недостатньо. Тому він планував використати дрон із прикріпленою до нього вибухівкою, щоб направити його на підстанцію.

У вересні 2024 року Філліппі разом зі співробітниками ФБР під прикриттям вирушив на електропідстанцію, яку він раніше досліджував і обрав своєю ціллю. Під час поїздки Філліппі замовив у агентів під прикриттям вибухову речовину С-4 та інші вибухові матеріали.

Якщо хочеш завдати найбільшої шкоди як акцелерешеніст, атакуй зони з високою економічною активністю, високими податками, політичні зони у всіх великих містах,

– писав Філліппі у своїх повідомленнях.

2 листопада Філліппі взяв участь у нордичному ритуалі, який включав читання нордичної молитви та обговорення скандинавського бога Одіна. Зловмисник сказав агентам під прикриттям, що "зараз починається нова ера" і що настав "час зробити щось велике".

Філліппі разом із агентами під прикриттям вирушив до місця теракту. Агенти під прикриттям зайняли свої позиції як спостерігачі. В цей момент співробітники правоохоронних органів заарештували зловмисника.

Філліппі загрожує максимальне покарання – довічне ув'язнення, якщо його визнають винним у суді.