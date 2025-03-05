США заборонили Британії ділитися розвідданими з Україною, – Daily Mail

У ЗМІ стверджують, що Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона. Відповідний наказ вже буцімто отримали військові установи Британії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британський таблоїд Daily Mail.

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США могли заборонити Британії ділитися розвідданими з Україною

Британський таблоїд Daily Mail повідомив, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, які надходять з Вашингтона. Журналісти додають, що адміністрація Трампа не лише вирішила заморозити військову допомогу, а й обмежила роботу розвідувальних служб.

Так, як пишуть британські ЗМІ, усі розвідувальні служби та військові підрозділи також отримали наказ про пряму заборону обміну даними розвідки США, раніше відомими як "Rel UKR" – скорочення від "Releasable to Ukraine" ("Доступні для України").

Daily Mail додає, що від початку повномасштабної війни Велика Британія та інші західні партнери у сфері безпеки, такі як Австралія та Нова Зеландія, ділилися з Україною розвідувальною інформацією.

Відтепер Вашингтон, за інформацією журналістів, наказав зупинити обмін розвідданими. Це рішення стосується британського Головного управління розвідки (GCHQ), шпигунських агентств та розвідувальних підрозділів Міністерства оборони.

США будуть жорстко контролювати поширення своєї розвідувальної інформації в Україні,

– додають у ЗМІ.

Наразі жодного офіційного підтвердження від уряду Великої Британії не було.