США заборонять експорт предметів розкоші в Росію: під забороною ювелірка, годинники й алкоголь

У США розширюють санкції щодо Росії, тепер під забороною експорту в Росію – предмети розкоші.

Президент США Джо Байден повідомив, що США запроваджують заборону на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів з Росії – Байден підпише відповідний указ.

Увага Білий дім заборонить нові інвестиції у будь-які галузі економіки Росії

Під забороною експорту – дорогоцінні годинники, розкішні транспортні засоби, брендовий одяг, високоякісний алкоголь, ювелірні вироби та інші товари, які часто купує російська еліта.

За даними Джо Байдена, загалом сума експорту товарів, на які діють сьогоднішні обмеження на предмети розкоші, становить майже 550 мільйонів доларів на рік.

Еліти, які підтримують режим Путіна, більше не повинні пожинати здобутки цієї системи та марнувати ресурси російського народу. Білий дім заборонить нові інвестиції у будь-які галузі економіки Росії,

– йдеться у повідомленні Білого дому.

Також Джо Байден попередив, що Росії доведеться заплатити дуже високу ціну, якщо вона застосує хімічну зброю в Україні.

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