США забороняють весь імпорт російських нафти, газу та енергії, – Байден
У США тепер буде повністю заборонений імпорт нафти, газу та енергії з Росії. Про це розповів президент країни Джозеф Байден.
Очільник США детально описав нові санкції проти Росії 8 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення Байдена.
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"Захід має двопартійну підтримку"
Саме ця санкція є однією з найжорсткіших, які могли накласти на Росію. Адже окупанти вже багато років залежні від продажу своїх енергетичних ресурсів.
Цей захід має потужну двопартійну підтримку. Америка має також підтримку українського народу в цій сфері. Ми ухвалили рішення в тісній консультації з союзниками в Європі,
– підсумував президент обмеження імпорту.
Проте також із цієї промови стало відомо, що Європа не зможе піти на такий крок. Там, ймовірно, лише частково обмежать купівлю нафти й інших ресурсів у країни-окупанта.
Байден зауважив, що наразі його країна виробляє більше нафти, ніж всі країни Європи загалом. Тому США значно легше накладати такі обмеження на Росію.
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