Путін пригнічений, – експерт розкрив нюанси захоплення російських танкерів
- США провели військову операцію, захопивши два російські танкери Marinera та Sophia, які перевозили озброєння з підтримкою Ірану.
- Американці слідкували за танкером Marinera 2 тижні, перш ніж захопити його біля Ісландії за допомогою Великої Британії.
США атакували тіньовий флот Росії, висадившись на двох російських танкерах (Marinera та Sophia). Американці провели справжню військову операцію, що стало ляпасом для Кремля.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що сили США переслідували один танкер 2 тижні. Обоє суден перевозили озброєння з підтримкою Ірану.
Нюанси захоплення російських танкерів
За словами військового експерта, американці могли слідкувати за танкером Marinera вже довгий час. Судно здійснювало трафік російської зброї через Іран та Каспійське море. Воно могло перевозити до Венесуели дуже небезпечне озброєння – протикорабельні ракети для Су-30.
Думаю, саме так і було, адже саме цей танкер взяли під контроль американці. Вони відганяли його від берегів Венесуели 2 тижні і впіймали біля Ісландії з допомогою Великої Британії. Це ціла військова операція,
– сказав він.
Світан зазначив, що в Росії залишились ще 10 суден, які "не зацікавили" сили Сполучених Штатів. Американцям були потрібні саме Marinera та Sophia, які перевозили військовий вантаж.
"Це удар та ляпас по Росії, Путін пригнічений. Будемо слідкувати, як далі розгортатимуться події. Операція поступова – спершу працювала розвідка, потім берегова охорона, яка провалила завдання, і розпочалась військова операція з застосуванням авіації НАТО", – сказав він.
Зауважте! Водночас військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко припустив, що американці не так хотіли натиснути цією операцією на Путіна, як довести, що вони готові захищати свої інтереси в регіоні, де вони прагнуть домінувати історично.
Операція захоплення танкерів: цікаві деталі
- Джей Ді Венс заявив, що танкер Marinera прикидався російським, щоб уникнути правосуддя США, тобто санкцій. Хоч танкер належить до так званого тіньового флоту, але на борту нафти не було.
- На цьому ж танкері був екіпаж, який тепер США можуть віддати під суд. Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що суд вже видав ордери на арешт.
- Судна захопили на підставі ордера, виданого федеральним судом США. Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що "блокада санкційної венесуельської нафти залишається чинною – у будь-якій точці світу".