Есмінець США відкрив гарматний вогонь, зупиняючи іранське судно в Аравійському морі
- Есмінець USS Spruance перехопив іранське судно Touska в Оманській затоці після 6 годин попереджень.
- USS Spruance відкрив вогонь з гармати MK 45, а після цього на борт піднялись морські піхотинці.
ВМС США 19 квітня перехопили іранське судно Touska в Оманській затоці. Спочатку американці зробили кілька попереджень та наголосили на порушенні правил перетину зони обмеження.
Есмінець після 6 годин попереджень, наказав судну евакуюватися з машинного відділення. Про це повідомили в Центральному командуванні ЗС США.
Дивіться також США виведуть з ладу кожну електростанцію та міст в Ірані, – Трамп про закриття Ормузької протоки
Як есмінець застосовував гармату?
Ракетний есмінець USS Spruance перехопив теплохідний корабель Touska, коли той проходив через північну частину Аравійського моря зі швидкістю 17 вузлів.
Есмінець вивів з ладу рушійну установку судна Touska, влучивши кількома пострілами з 5-дюймової гармати MK 45 по його машинному відділенню.
Після цього на борт судна піднялися морські піхотинці США з 31 експедиційного загону.
Spruance застосував гармату для зупинки Touska: дивіться відео
Нагадаємо, що за словами президента США Трампа, іранське судно було довжиною майже 274 метри та важило як авіаносець. Спроба прорвати блокаду закінчилася для нього невдало. Він уточнив, що наразі судно перебуває під контролем американських морпіхів. Триває перевірка вантажу на борту.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США через "надмірні" вимоги Вашингтона. Тегеран вважає, що у США нереалістичні очікування та непослідовна поведінка.
Тегеран 18 квітня обстріляв щонайменше два торгівельні судна в Ормузькій протоці. Іран знову закрив протоку для проходу суден через морську блокаду з боку США.
Дональд Трамп заявив, що Іран погодився припинити збагачення урану, але Тегеран це не підтвердив. США не планують розблоковувати заморожені іранські активи, і переговори можуть продовжитися найближчими вихідними.