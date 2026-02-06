У посольстві України у США повідомили про затримання одного українця із судна Bella1

Посольство України в США прокоментувало ситуацію навколо 17 українських моряків із затриманого судна Bella1. Одного моряка затримали.

Про це Суспільному повідомили в українському посольстві у Сполучених Штатах.

Дивіться також Попри обіцянки: Британія дозволяє "тіньовим" танкерам Путіна обходити санкції

Що відомо про затриманих українців з судна Bella1?

В українському посольстві у США зазначили, що затримано одного українця, якого доправлять до США для проведення необхідних процесуальних дій. За інформацією установи, після прибуття затриманого американська сторона поінформує українських дипломатів для подальшого супроводу справи.

Інші 16 громадян України зійшли на берег у Великій Британії,

– повідомили в диппредставництві.

Що відомо про захоплення танкера Bella 1/Marinera?