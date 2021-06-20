Інакше чекає ізоляція: США закликали Китай дозволити з'ясувати походження COVID-19

20 червня 2021 , 22:11
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Джерело:

Fox News

У США закликали чинити тиск на Китай задля прозорого розслідування причин спалаху пандемії коронавірусу. Якщо країна не дозволить з'ясувати, звідки взявся вірус, її чекають сумні наслідки.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що методом дипломатичного тиску варто поставити Китай перед жорстким вибором. 

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Джо Байден у Європі цього тижня згуртував демократичний світ, щоб він уперше від часу спалаху COVID-19 заговорив одним голосом з цього питання,
– заявив Салліван.

За словами Саллівана, Джо Байден зумів згуртувати країни. Дональду Трампу у свій час це не вдалося.

Радник також наголосив, що лідер США закликав G7 підтримати заяву, у якій мовилося б, що Китай має дозволити провести розслідування на своїй території.

Що відомо про причини поширення COVID-19

  • У ВООЗ ще навесні 2020 року оприлюднили повний звіт про походження SARS-CoV-2. Цей документ є підсумком роботи місії у Китаї.
  • Загалом виокремили 4 можливих сценарії передачі коронавірусу.
  • Відповідно до оцінки фахівці – "ймовірно" або "дуже ймовірно" – що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.
  • Водночас безпосереднє зараження через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".
  • Окрім того, можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти.
  • Виток з лабораторії оцінили як "вкрай малоймовірний".
Автор: Мар'яна Бекало