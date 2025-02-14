Озброймо Україну, підпишімо угоду про рідкісноземельні метали – війна закінчиться, – сенатор США

Сенатор США Ліндсі Грем закликав озброїти Україну. Він також не проти, щоб Україну взяли у НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Грема на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

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"Ми не можемо допустити ситуації, як в Афганістані"

Грем вважає, що підписанням угоди про рідкісноземельні метали можна пришвидшити закінчення війни.

Озброймо Україну, підпишімо угоду про рідкісноземельні метали. Якщо ми підпишемо цю угоду, Путін програє,

– сказав сенатор.

Він зауважив, що якщо так буде, то захищатимуться інтереси США.

"Ми не можемо допустити ситуації, як в Афганістані. Треба такі гарантії безпеки, за яких Путін більше не нападе", – додав сенатор США.

Грем пропонує взяти Україну в НАТО. Він зауважив, якщо це зараз неможливо, то потрібно гарантувати вступ у випадку повторного нападу.

"Я сподіваюся, що війна закінчитися раніше чи пізніше. І потім не почнеться знову. Я сподіваюся, вона закінчиться так, щоб не було третього вторгнення в Україну… Я думаю, що Путіну треба буде дати знати, що якщо він знову це зробить, то вони (українці – 24 Канал) підуть в НАТО дуже швидко", – сказав американський сенатор.