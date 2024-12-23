Лукашенко страхується: чому Держдеп США закликав своїх громадян виїхати з Білорусі

Держдеп США закликав своїх громадян негайно покинути територію Білорусі. Наступного року в січні в країні відбудуться вибори, тому можуть відбутись "неприємні речі" для людей, які проживають в Білорусі.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Алєксандр Лукашенко буде здійснювати заходи для своєї безпеки та ловити "шпигунів". Ймовірно, що і Росія може наважитись на якусь провокацію.

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Чому Держдеп США закликав своїх громадян виїхати з Білорусі

В Білорусі на 26 січня 2025 року заплановані вибори президента. Очевидно, хто їх виграє, тому, на думку політолога, Лукашенко зараз максимально страхується.

Йому (Лукашенку – 24 Канал) взагалі зараз ніякі "сюрпризи" не потрібні під час цих виборів. Він буде проводити їх під єдиним гаслом "якщо не я, то буде війна",

– наголосив Рейтерович.

Політолог зазначив, що позиція США є правильною, ймовірно, що інші країни також порадять своїм громадянам виїхати з Білорусі. В цій країні через вибори почнеться "шпигуноманія" та виловлення "злодіїв", що потім призведе до проблем. Українцям також вартувало б покинути Білорусь.

Білоруси можуть самі створити якусь внутрішню історію. Може бути й ще одна версія – росіяни можуть ризикнути і піти на глобальну провокацію, щоб втягнути Білорусь у війну,

– додав Рейтерович.

До речі, голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська зауважила, що Лукашенко допомагає Росії зброєю, але білоруське суспільство підтримує Україну і не хоче участі у війні.