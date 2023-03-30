США відреагували на арешт журналіста WSJ й терміново звернулися до громадян у Росії

У США відреагували на затримання у Росії репортера The Wall Street Journal, громадянина Америки Евана Гершковича. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста Гершковича.

Блінкен повідомив, що Держдеп підтримує контакти з Wall Street Journal після затримання журналіста. Він нагадав про попередження щодо подорожей у Росію, яке раніше оголосив Держдепартамент США, і закликав американських громадян, які відвідують Росію чи проживають там, негайно виїхати.

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Блінкен закликав громадян США покинути Росію

"Ми глибоко стурбовані заявою Росії про затримання журналіста, громадянина США. Найвищим пріоритетом Держдепу є безпека громадян США за кордоном. Якщо ви громадянин США, який проживає або подорожує в Росії, будь ласка, негайно покиньте її", – сказав Блінкен.

Він також додав, що кожного разу, коли громадянина США затримують за кордоном, уряд негайно звертаємося до консульства та прагне надати всю належну підтримку.

Ми рішуче засуджуємо триваючі спроби Кремля залякувати, репресувати та карати журналістів і представників громадянського суспільства,

– зазначив держсекретар.

В Адміністрації президента США Джо Байдена також заявили, що "глибоко стурбовані" повідомленнями про затримання Гершковича в Росії за звинуваченням у шпигунстві.

"Офіційні особи Білого дому та Державного департаменту спілкувалися з роботодавцем пана Гершковича, Wall Street Journal. Адміністрація також зв'язалася з його родиною. Крім того, Державний департамент підтримував прямий зв’язок із російським урядом з цього приводу, включно з активною роботою над забезпеченням консульського доступу до пана Гершковича", – сказала спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона наголосила, що США рішуче засуджують затримання журналіста та вважають такі дії Росії неприйнятними.

В Україні відреагували на затримання журналіста у Росії

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк написав у соцмережах, що затримання ФСБ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича – це чергове свідчення того, що "з Росією та в Росії працювати вкрай небезпечно".

"Брутальне затримання ФСБ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича – чергове свідчення, що з Росією та в Росії працювати вкрай небезпечно. Росія відверто та зухвало порушує право, закони, свободи", – написав Подоляк.

Він додав, що це треба пам'ятати передусім міжнародним компаніям, які продовжують працювати з агресором.