США могли закупити 81 бойовий радянський літак у країни-союзниці Росії, – Kyiv Post

США могли купити понад 80 літаків Казахстану. Невідомо, для чого вони їх використають, однак припускають, що можуть передати Україні.

Вже кілька років Казахстан поступово замінював застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями, наприклад, російськими багатоцільовими літаками Су-30СМ. Крім цього, держава веде переговори із західними виробниками щодо пошуку відповідних бойових платформ.

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США купили радянські літаки

У жовтні 2023 року уряд Казахстану виставив на аукціон 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів. Зокрема, перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 виробництва 1970-х і 1980-х років. Оголошена вартість продажу становила один мільярд тенге (1,5 мільйона доларів).

Літаки були в непридатному стані. Використання їх як донорів запчастин було обмежене, а ремонт – економічно недоцільний.

Попри це, російсько-англомовний новинний сайт Reporter.RU та український телеграм-канал Insider UA повідомляли, що США придбали 81 літак через офшори. Мовиться про МіГ-27, МіГ-29 і Су-24.

Причин такої закупівлі не називали, однак висловлювали припущення, що, оскільки всі типи літаків перебувають на озброєнні України, їх, ймовірно, з часом передадуть до Києва. ЗСУ можуть розібрати їх на запчастини або використати як приманки на аеродромах.

Казахстан хоче налагодити відносини із Заходом

Казахстан, ймовірно, хоче розвивати свої зв’язки із західними країнами та намагається зменшити історичні стратегічні та військові зв’язки з Москвою, адже Астану відвідують політики, які вважаються недружніми до Росії.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відвідав Німеччину восени 2023 року і наполягав на тому, що Астана "чітко заявила, що буде дотримуватися режиму санкцій". Він також сказав, що Казахстан не є "антиросійським" і цінує "всебічну співпрацю з Росією".

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон відвідав Астану та уклав угоди про торгівлю, освіту, навколишнє середовище та постачання корисних копалин. Кемерон зазначив, що Казахстан оточений складними сусідами – Росією, Китаєм, Афганістаном та Іраном, і запропонував підтримку Лондона у розв'язанні проблем, які виникають у цьому регіоні.