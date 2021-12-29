США залишать авіаносець у Середземному морі через російські війська біля України

Через ситуацію на російсько-українському кордоні ударна група кораблів ВМС США залишиться у Середземному морі. Судна поки не рухатимуться на Близький Схід, як було заплановано.

Відповідний наказ ударна група отримала від американського міністра оборони Ллойда Остіна. До неї входять авіаносець USS Harry S. Truman та 5 суден, які його супроводжують.

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Чому кораблі залишили у Середземному морі

Видання пише, що таке рішення у Пентагоні ухвалили через занепокоєння щодо скупчення російських військ біля кордону з Україною. Мовляв, зважаючи на це, існує необхідність постійної присутності в Європі. Як анонімно уточнив один із чиновників, такий крок допоможе заспокоїти союзників та партнерів США в регіоні.

Які кораблі супроводжують Harry S. Truman:

USS San Jacinto – крейсер;

USS Cole – есмінець;

USS Bainbridge – есмінець;

USS Gravely – есмінець;

USS Jason Dunham – есмінець.

Що відомо про USS Harry S. Truman: основне

Напередодні у місто Кимпія-Турзій, що у Румунії, прибули 2 американські винищувачі. Вони захищатимуть повітряний простір союзників НАТО у Чорноморському регіоні.

Американський авіаносець Harry S. Truman був закладений у листопада 1993 року під ім'ям USS United States. Втім, згодом його перейменували на честь 33-го президента США – Гаррі Трумена. У вересні 1996 року судно спустили на воду. Корабель офіційно ввели у склад флоту країни влітку 1998 року. Загалом його будівництво обійшлося у 4,5 мільярда доларів.

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