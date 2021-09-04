США запідозрили сотню евакуйованих з Афганістану у співпраці з "Талібаном"

У США евакуювали близько 30 тисяч афганців. З них майже 10 тисяч будуть додатково перевіряти американські відомства.

Підозрюваний – не означає терорист

Близько 100 афганців запідозрили у співпраці з бойовиками "Талібану". Крім того, з'ясувалося, що деяких евакуйованих раніше депортували зі США через різні злочини.

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Водночас видання наголосило, що підозра – не означає, що людина терорист. Просто якась інформація – ім'я, деталі біографії або інформація в телефоні – дали привід для проведення додаткової перевірки.

Багатьох людей евакуювали дуже швидко. Розвідка наполегливо працює над тим, щоб оцінити, чи становлять вони загрозу. Частина перевірки відбувається, коли люди перебувають за кордоном, а частина – у США,

– мовиться у повідомленні.

Двох евакуйованих відправлять в Косово

Водночас підозра щодо щонайменше 2 афганців виявилася справді ґрунтовною. Їх відправлять у Косово для подальшої перевірки.