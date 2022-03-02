США запровадили нові санкції проти Росії: під удар потрапили галузі нафти та газу

Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції проти Росії через військове вторгнення на територію України.

Цього разу США обмежують експорт обладнання для видобутку нафти та газу до Російської Федерації.

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США запровадили нові санкції проти Росії

Таким чином, експортний контроль націлений на нафтопереробну галузь, яка є ключовим джерелом доходу на розвиток російської армії.

Через експортний контроль щодо обладнання для видобутку нафти і газу Міністерство торгівлі введе обмеження на експорт технологій, які підтримають нафтопереробні потужності Росії в довгостроковій перспективі,

– інформує сайт Білого дому.

У цій заяві також наголосили, що ні США, ні їхні союзники та партнери не мають стратегічного інтересу у скороченні глобального постачання енергоресурсів. Саму тому надходження коштів від них не підпадають під їхні фінансові санкції.

Водночас країни Заходу зацікавлені у зниженні статусу Російської Федерації як провідного постачальника енергії. Йдеться про довгострокову перспективу. Ці дії сприятимуть досягненню цієї цілі та захистити американських споживачів.

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