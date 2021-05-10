США зацікавилися ініціативою, від участі в якій раніше відмовилась Україна

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили про те, що США ще більше зацікавилась "Ініціативою Тримор'я". Щобільше, після виборів ці зміни стали більш помітні.
Джерело:Рolskie radio
Віцеміністр закордонних справ Польщі Павел Яблонський вважає, що нині США ще більше зацікавилися простором між Адріатичним, Балтійським і Чорним морями. Про це він сказав під час онлайн-конференції "Фонд Тримор'я для цифрового розвитку".
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"Насправді, якщо щось і змінилося, то лише на краще. В останні місяці та тижні ми помітили, що інтерес до "Ініціативи" з боку американської адміністрації дуже великий – навіть більший, ніж раніше", – наголосив заступник очільника польської дипломатії.
Він також наголосив, що виглядає так, що у США "Тримор'я" розглядають як ініціативу, яка об'єднує обидві сторони.
Що таке "Ініціатива Трьох морів"?"Ініціатива Трьох морів", або ж "Тримор'я" – це політичне об'єднання 12 країн. Ініціатором створення була Польща та Хорватія. Вона спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.
Перший саміт відбувся в Дубровнику у 2016 році. На нього запрошували і Україну, але запит ніяк не відповіли. Так, Україна не стала однією з країн-засновниць.
Можливість для бізнесу
Яблонський також додав, що це і можливість для бізнесу. За оцінками Міжнародного валютного фонду, до 2030 року потрібно інвестувати в інфраструктуру їхнього регіону 600 мільярдів євро, щоб наздогнати більш розвинену транспортну мережу Заходу.
"Ці гроші означають великі інвестиції у наступні роки, що, звичайно, створює бізнес можливості для американців", – наголосив він.
Інтерес Японії
Заступник міністра закордонних справ також звернув увагу на інтерес Японії до "Ініціативи Трьох морів". Зокрема щодо енергетичного та цифрового сектору. Він вважає, що у цих сферах є можливість співпраці.