США зацікавилися ініціативою, від участі в якій раніше відмовилась Україна

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили про те, що США ще більше зацікавилась "Ініціативою Тримор'я". Щобільше, після виборів ці зміни стали більш помітні.

Віцеміністр закордонних справ Польщі Павел Яблонський вважає, що нині США ще більше зацікавилися простором між Адріатичним, Балтійським і Чорним морями. Про це він сказав під час онлайн-конференції "Фонд Тримор'я для цифрового розвитку".

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Він наголосив, що зміна господаря Білого дому ніяк не вплинула на відносини із "Тримор'ям".

"Насправді, якщо щось і змінилося, то лише на краще. В останні місяці та тижні ми помітили, що інтерес до "Ініціативи" з боку американської адміністрації дуже великий – навіть більший, ніж раніше", – наголосив заступник очільника польської дипломатії.

Він також наголосив, що виглядає так, що у США "Тримор'я" розглядають як ініціативу, яка об'єднує обидві сторони.

Що таке "Ініціатива Трьох морів"? "Ініціатива Трьох морів", або ж "Тримор'я" – це політичне об'єднання 12 країн. Ініціатором створення була Польща та Хорватія. Вона спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.



Перший саміт відбувся в Дубровнику у 2016 році. На нього запрошували і Україну, але запит ніяк не відповіли. Так, Україна не стала однією з країн-засновниць.

Можливість для бізнесу

Яблонський також додав, що це і можливість для бізнесу. За оцінками Міжнародного валютного фонду, до 2030 року потрібно інвестувати в інфраструктуру їхнього регіону 600 мільярдів євро, щоб наздогнати більш розвинену транспортну мережу Заходу.

"Ці гроші означають великі інвестиції у наступні роки, що, звичайно, створює бізнес можливості для американців", – наголосив він.

Інтерес Японії

Заступник міністра закордонних справ також звернув увагу на інтерес Японії до "Ініціативи Трьох морів". Зокрема щодо енергетичного та цифрового сектору. Він вважає, що у цих сферах є можливість співпраці.