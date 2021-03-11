Агресія Росії на Донбасі та в Криму далека від завершення, – представниця США в ООН

США вважають, що агресія Кремля на українському Донбасі та окупованому Криму далека від завершення. Вони наголошують, що порушення прав людей та чисельні людські жертви є найяскравішим тому підтвердженням.
Джерело:Місія США при ООН
У своїй промові представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що агресія Кремля триває на території України вже понад 7 років. Проте ця ситуація все ще далека від розв'язки.
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Нещодавно була сьома річниця російського вторгнення й окупації Криму, а також початку агресії РФ на Сході України. Але агресія ще далека від завершення,
— зазначила вона.
Пані дипломат згадала про політичні репресії Росії проти кримських татар та проукраїнських мешканців окупованого півострова.
"США ніколи не визнають російської анексії Криму, і ми будемо продовжувати притягувати РФ до відповідальності за агресію на Сході України",— підкреслила Томас-Грінфілд.
Вона додала, що на Донбасі кількість загиблих перевищує 13 тисяч осіб, десятки людей поранено, а понад мільйон українців були змушені покинути свої домівки.
Відео виступу представниці ООН на онлайн брифінгу ОБСЄ:
Україна та ООН обговорять ситуацію в Криму
- Зустріч скличуть держави-члени Ради Безпеки ООН 12 березня 2021 року.
- У заході візьмуть участь понад 20 країн крім України.
- Учасники засідання обговорять порушення прав людини та тривалу масштабну мітіларизацію півострова та акваторії прилеглих морів.
- Також одним з питань зустрічі зазначений розгляд ситуації щодо погіршення економічної та екологічної ситуації на півострові.