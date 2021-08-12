У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, – ЗМІ про програму візиту президента

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський не зустрінеться з представниками американського уряду. Натомість, за інформацією ЗМІ, український гарант відвідає окрім Вашингтона ще Чикаго та Сан-Франциско.

За попередньою інформацією, візит президента України розпочнеться не зі столиці США, а з Чикаго. Там Володимир Зеленський 28 та 29 серпня зустрінеться з українською діаспорою для святкування Дня Незалежності.

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У Вашингтоні Зеленський буде лише 1 день

Після зустрічі з діаспорою, український президент увечері 29 серпня прилетить до Вашингтона. Наступного дня він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Зустрічі Володимира Зеленського з американськими міністрами не буде. Натомість з колегами з США зустрінуться українські високопосадовці, які будуть в складі делегації.

Після розмови з американським колегою, президент Зеленський полетить у Сан-Франциско.

Зеленський може зустрітися з Ілоном Маском

Президент України Володимир Зеленський стане другим європейським лідером, який відвідає США з офіційним візитом. Першою стала канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка приїхала у Білий дім на запрошення Джо Байдена у липні 2021 року.

У програмі візиту в Сан-Франциско передбачені три можливі варіанти.

Президент України може зустрітися з Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком. Також Володимир Зеленський може виступити у Стенфордському університеті з лекцією про трагедію в Бабиному Яру. Перешкодами для проведення цього заходу є те, що в університеті будуть тривати канікули та карантинні обмеження.