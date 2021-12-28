У США зіткнулися 40 автомобілів: вражаючі фото та відео

Через крижаний дощ у США зіткнулися 40 автомобілів. ДТП сталася 23 грудня у штаті Вісконсін.

Дорожньо-транспортна пригода має доволі важкі наслідки. Водночас про постраждалих невідомо.

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Водії не могли впоратися із керуванням

Крижаний дощ миттєво перетворив дорогу на ковзанку. Тому водії не могли впоратися із керуванням.

Першою у дорожньо-транспортну пригоду втрапила вантажівка. Вона влетіла у дорожній відбійник і заблокувала дорогу іншим авто.

Між собою зіткнулися 40 автомобілів / Фото пресслужби поліції штату

На щастя, постраждалих немає

Потім з вантажівкою зіткнулося кілька легковиків. Після цього автомобілі один за одним почали врізатися.

У Німеччині 23 грудня зіштовхнулися приблизно 50 автомобілів . Це сталося також через крижаний дощ.

Очевидці розповіли, що на місці інциденту спалахнуло одне із авто. На щастя, внаслідок масової ДТП постраждалих з важкими травмами немає.

Відео самого зіткнення транспорту немає. Але журналісти отримали запис, який відзняли у перші хвилини після аварії.

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Велику кількість транспорту, який втрапив у ДТП пояснюють не тільки поганою погодою, а й тим, що ця ділянка траси – зв'язувальна між двома штатами: Міннеаполіс і Чикаго. Найактивніший рух там – вночі та зранку.

Масові ДТП у США: що відомо

У лютому 2021 року через ожеледь на північному сході Техасу зіштовхнулися приблизно 130 автомобілів. ДТП розтягнулася на 2,5 кілометри.

На шосе у штаті Вайомінґ у березні 2020 року врізалися один в одного понад 100 авто. Загинули щонайменше троє людей.

Майже 70 автомобілів потрапили в аварію у штаті Вірджинія. Понад пів сотні людей потрапили в лікарню.

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