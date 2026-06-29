Для Путіна це стане "похоронним маршем", – ексміністр зауважив цікаву зміну з боку США

Президент Сполучених Штатів заявив, що Зеленський у війні "доволі добре справляється". Така риторика Трампа дратує Кремль, який досі розповідає про певний "дух Анкориджа" і сподівається на підтримку Вашингтона і з його боку на тиск на Київ.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко у розмові з 24 Каналом, коментуючи нові заяви Дональда Трампа в бік Зеленського, зазначив, що і оточення американського лідера вже змінило позицію.

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Політична лінія США змінюється

Команда Трампа говорить про те, що українські морські дрони тестуються зараз ВМС Сполучених Штатів. Це, як наголосив ексочільник МЗС, означає, що наша вітчизняна техніка є найвищого світового рівня.

А від так треба думати, що з країною, яка за таких жахливих умов спромоглася зробити ривок у сфері ВПК, краще дружити, а не працювати проти неї. Рубіо заявив, що ніякого "духу Анкориджу" не було, що США ніколи не були нейтральними й завжди допомагали Україні,

– озвучив Огризко.

Повне інтерв'ю Володимира Огризка: дивіться у відео

Свіжі заяви трампівського оточення, як підкреслив колишній міністр закордонних справ, свідчить, що політична лінія змінюється. Він припустив, що це може бути заслугою держсекретаря США Рубіо або ж інших осіб, які адекватно оцінюють ситуацію. Слова Трампа можуть ознаменувати зміну підходів Вашингтона.

Якщо в Анкарі (там відбудеться саміт НАТО – 24 Канал) ми отримаємо очевидну стовідсоткову підтримку у фінансовому плані, то для Путіна це стане "похоронним маршем",

– переконаний Огризко.

На тлі того, що російська економіка валиться, додаткові гроші Україні, яка й так технологічно починає Росію перемагати, означатиме, зі слів Огризка, що шансів на продовження війни в очільника Кремля не буде. Він підсумував, що такі зміни диктуються сьогодні Україною, наша держава стає дедалі серйозним фактором і в Європі, і у взаєминах зі США.