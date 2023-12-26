США знайшли слабке місце Росії

МЗС Росії попередило, що у разі конфіскації російських активів для допомоги Україні у відновленні економіки, Росія може піти на скасування дипломатичних відносин з США.

У Кремлі нарешті по-справжньому налякалися

Про це заявив і речник президента Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков. Він наголосив, що Росія не дасть спокою країнам, які конфіскують її активи, і буде боротися за повернення своїх грошей всіма можливими засобами.

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Така синхронна реакція представників адміністрації президента та міністерства закордонних справ Росії свідчить про те, що є питання, які дійсно серйозно бентежать вище російське керівництво.

Варто нагадати, що коли США та інші країни Заходу постачали Україні зброю, допомагали Україні економічно та фінансово, ніхто з представників російського політичного керівництва не говорив про можливість відмови політичних взаємин з США. Навіть тоді, коли російські чиновники звинувачували Захід у тому, що він є стороною конфлікту у російсько-українській війні.

Але як тільки заговорили про реальну втрату російських активів на Заході, почалася зовсім інша тональність розмов та інші погрози. Я впевнений, що ці погрози будуть лише посилюватися з тим, як західні країни будуть наближатися до юридичної процедури конфіскації російських активів.

Ми зробили відкриття, яке і так було очевидним, – гроші досі турбують Путіна і його оточення набагато більше, аніж кількість жертв серед російських військових, чи утримання окупованих українських територій. Врешті-решт треба усвідомити, що якими б посадами не хизувалися представники російського політичного керівництва і які б гасла не виголошували про "єдиний народ", головним мотивом їхнього керування Росією та агресії щодо сусідніх країн – були, є і залишаються гроші.

Мафія, а Росією керує саме чекістська мафія, може камуфлювати свої мотиви будь-якими ідеологічними гаслами. Окремі представники цієї мафії, такі як Владімір Путін чи Нікалай Патрушев, можуть самі вірити в ідеологічну забарвленість своїх цілей. Тим більше після того, як у них знайдеться час почитати кілька книжок і вивчити кілька слів з тих праць російських шовіністичних філософів, які їм пропонують натхненники агресивного курсу. Однак зацікавленість у грошах – залишається головним мотивом агресії проти України.

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Не питайте мене, навіщо стільки грошей людям, які вже мають на своїх рахунках десятки мільярдів доларів, які, по суті, володіють всією Росією та її громадянами, як справжніми кріпаками. Жадібність не має кордонів – ані фінансових, ані географічних, ані політичних.

Путіна треба поставити перед простим вибором

Коли заговорили про військову допомогу Україні й що буде вбито кілька тисяч російських військових – це не викликало у Путіна жодних емоцій, адже "баби нових народять". Коли вони почули, що українські війська звільнили Харківську чи Херсонську область – це також не викликало ніяких серйозних емоцій. Але як тільки заговорили про гроші – відразу почалася справжнісінька істерика і погрози розірвання дипломатичних взаємин зі США.

Такого не було за всю епоху стосунків між Москвою та Вашингтоном, після того, як США визнали радянський уряд.

Гроші є пунктиком, який керує всіма намірами і бажаннями російського очільника Путіна і його мафії. Якщо говорити з росіянами про те, що вони можуть втратити гроші, то, можливо, в якийсь момент Путіну буде легше припинити свою війну проти України і не мріяти про війни проти колишніх радянських республік, а зберегти активи, які сьогодні зберігаються на Заході. Путіна треба поставити перед простим і зрозумілим вибором – або війна, або грошенята.