США знімуть обмеження на поїздки з понад 30 країн: коли це станеться

15 жовтня 2021 , 18:17
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У Білому домі планують дозволити в'їзд у США для понад 30 країн. Мовиться про країни на сухопутнихних кордонах США та про авіаперельоти.

Відповідне рішення планують ухвалити 15 жовтня. Про це виданню повідомили джерела у Білому домі. 

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Штати можуть відкрити кордони для понад 30 країн

Білий дім сьогодні (мовиться про 15 жовтня – 24 канал) планує оголосити про зняття обмеження на поїздки для повністю вакцинованих іноземних громадян з понад 30 країн,
– мовиться у повідомленні. 

Джерело у Білому домі заявило, що обмеження на в'їзд планують скасувати з 8 листопада 2021 року. До речі, кордони закрили у березні 2020 року, коли почалась пандемія коронавірусу.

Коротко про новини щодо в'їзду в США

  • 20 вересня ЗМІ заявляли, що Штати скасують обмеження для в'їзду вакцинованих європейців. Зокрема правила стосувались й українців, які подорожуватимуть в США через аеропорти ЄС.
  • Також писали, що зняття обмежень застосовуватиметься до громадян Шенгенської зони, а також до жителів Великої Британії й Ірландії.
  • Тоді припускали, що нові правила почнуть діяти через декілька тижнів.
Автор: Діана Квасневська