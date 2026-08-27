Почати потрібно з того, що Кремль давно навчився маніпулювати західними журналістами. Про це пише Вадим Денисенко.

Формулювання "надійні джерела" та формула "я свої джерела не розкриваю" надають безмежні можливості в контрольованій російській дійсності.

Як це працює?

Ви знаєте, що в Москві працює журналіст Х з фіксером Y. Далі справа техніки – підсунути "правильні" джерела. І ці джерела дають частину інформації, яка 100% відповідає дійсності (зливає непотрібну псевдосекретну історію). Але, паралельно, підсовує і потрібну напівправду, яка є найважливішою частиною майбутньої статті.

Це, безумовно, не завжди вистрілює, адже далі є фільтр в редакції, але маючи необмежені ресурси щодо контролю за тим, хто з ким і як зустрічається в Москві, вірогідність потрапляння в ціль більш ніж висока.

Щодо публікації про ескалацію і підготовку до ядерного удару

Якби журналісти проаналізували російські удари останнього місяця-двох, вони б із подивом дізналися, що ескалація вже почалася. І це особливо помітно на тлі відсутності патріотів.

Ну а щодо мобілізації, то про неї тільки лінивий не писав. Тому коли я читаю про ескалацію в майбутньому, то варто чесно сказати: Bloomberg запізнився на 30 днів, як мінімум.

Щодо ядерної мантри, то ми про це чуємо вже майже п'ять років, і це завжди джекпот. Це те, що завжди продається. І головне, завжди має свого адресата, адже вся соціологія показує, що в Україні, наприклад, є приблизно 30%, які бояться ядерного удару.

Ядерний удар – це останній козир, загнаного в кут Путіна, який буде використаний тільки у випадку, якщо він розумітиме, що результатом цього стане Ялтинська конференція – 2. А в нинішніх умовах – це буде ізоляція, яку Путіну дуже не хочеться переживати вдруге.

Не хочу бути конспірологом, але стаття вийшла більш ніж вчасно: якраз в той момент, коли керівник ЦРУ відвідав Москву з таємничим і явно малорезультативним візитом.

Я далекий від думки, що Кремль заплатив комусь, щоб публікація Bloomberg вийшла саме в цей момент. Думаю, логіка тут була куди простіша. Є матеріал, який можливо, потребує шліфовки, але є й подія (візит Редкліфа), а відтак – є можливість отримати максимальний резонанс завдяки ненайсильнішому матеріалу. Логіка редактора тут залізобетонна.

Трохи про візит керівника ЦРУ

Судячи з усього, тема якогось перемир'я (морського, енергетичного чи ще якогось) там була присутня. Також можна зробити припущення, що сторони говорили і про підтримку Ірану Росією. І, нарешті, третя (можливо, головна тема) – загроза з боку Росії одній із країн НАТО.

Версія, яку запропонували росіяни, зводиться до того, що США ніби погрожують розширенням допомоги Україні, якщо Путін не піде на якісь угоди. Ця версія повністю лягає у виборчу логіку Кремля, що війну не можна закінчити не через Путіна, а через агресію США.

Американці поки не дали власної стрункої версії. Зазвичай такі історії стають відомими американській пресі доволі швидко. Але поки ЦРУ тримає марку.

У той же час, якщо ми виходимо з найбільш реалістичної версії, що Трамп застерігає від ударів по балтійських країнах і пропонує якийсь вид тимчасового перемир'я, то Путін точно буде тягнути час, розуміючи, що його гра на підняття ставок починає працювати. Обіцянка не нападати на країни Балтії в обмін на щось по Україні – це та гра, яку Путін почав кілька місяців тому.

Ми маємо розуміти: зустріч Реткліффа з Путіним не відбулася з однієї причини – Путін хоче особистої розмови з Трампом. В своїй манері Путін, схоже, вирішив зробити вигляд, що він ображений на відсутність дзвінків і особистих контактів. Трамп же через вибори може розмовляти з Путіним лише за умови, що він розуміє: розмова матиме практичний результат.