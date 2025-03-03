У Трампа припиняють полювання за російськими шпигунами у США, – CNN

Адміністрація Трампа заради поновлення відносин із Путіним йде на небезпечні кроки. Вашингтон погодився зупинити кібератаки на Росію.

Ще наприкінці лютого повідомлялося, що задля нормалізація відносин з Москвою глава Пентагону Піт Гегсет наказав Кіберкомандуванню США зупинити всі кібероперації проти Росії, включно з наступальними атаками. Джерела видання CNN підтверджують цю інформацію, передає 24 Канал.

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США зупиняють кібератаки на Росію

Відомо, що США призупинили операції та планування наступальних кібероперацій проти Росії. Американський високопосадовець, який спілкувався з виданням на умовах анонімності, заявив, що ця пауза є "серйозним ударом". Вона зробить США більш вразливими до можливих кібератак з боку Москви, яка має потужний склад хакерів, здатних порушити критичну інфраструктуру США та збирати чутливу розвідувальну інформацію.

Призупинення наступальних та оборонних кібероперацій відбувається на тлі намагань Трампа відновити відносини з Росією.

До слова, у Москві неабияк зраділи сварці Зеленського та Трампа. Як повідомляють ЗМІ, підготовку до зустрічі російського диктатора та очільника США пришвидшили.