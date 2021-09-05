Виведіть війська, – США звернулися до Росії в річницю підписання мінських угод

Посольство США в Україні закликало Росію виконувати мінські угоди, які підписали ще 5 вересня 2014 року. Країна-агресор має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту.

У заяві посольства США звернули увагу на низку зобов'язань Росії, які вона й досі не виконала. Зокрема згадали про незаконно затриманих українців.

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Росія зобов'язана звільнити полонених

В американському посольстві наголосили, що у Росії є чимало зобов'язань згідно з підписаними в Мінську угодами. Найперше країна-агресор має допустити на українсько-російський кордон місію ОБСЄ та звільнити усіх полонених.

Окрім того, Росія зобов'язана вивести свої війська з Донбасу та повернути Україні контроль над її територіями.

Посольство США закликало Росію виконати всі ці вимоги.

Перші мінські угоди: коротко про головне

5 вересня 2014 року в столиці Білорусі зустрілася тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Україну на зустрічі представляв другий президент Леонід Кучма.

У результаті перемовин, сторони домовилися про припинення вогню та обмін полоненими. Домовленості певною мірою були виконані, але російську агресію вони не зупинили.

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Текст заяви посольства США

У сьому річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої мінські зобов’язання, у тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні та звільнити незаконно затриманих осіб. Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України.