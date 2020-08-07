Мінюст США звинуватив українського олігарха Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів із "Приватбанку". Ці гроші потім, за інформацією американських юристів, відмивалися в різних країнах світу (у тому числі, в США) через десятки компаній і фірм. Далі – оригінал російською.

1. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Коломойского и Боголюбова в отмывании миллиардов долларов, "украденных в "Приватбанке", пишет "Вашингтон Пост" и добавляет, что Коломойского "считают союзником президента Украины". Настолько близким, что "президент сделал юриста Коломойского (Андрея Богдана) главой своей администрации". Слово "Зеленский" в статье об отмывании денег Коломойским второе по частоте упоминаний.

Подробности Коломойского в США обвинили в хищении и отмывании миллиардов долларов

2. Минюст считает, что деньги двух украинских олигархов Коломойского и Боголюбова имеют криминальное происхождение.

3. Минюст дает однозначную квалификацию событиям в "Приват-банке" – это воровство денег, которое нанесло ущерб Украине на сумму 5,5 миллиардов долларов, и заставило государство докапитализировать банк.

4. Перечислено имущество, связанное с Коломойским, Боголюбовым в США – крупнейшая компания в сфере недвижимости в Кливленде, 5 миллионов квадратных футов недвижимости в штате Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, заод по производству телефонов в Иллинойсе, коммерческая недвижимость в Техасе – офисный парк в Далласе, а также бизнес-центр в Луисвилле.

5. Минюст проводит следственные действия по партнерам Боголюбова и Коломойского в США – Мордехаю Корфу и Уриэлю Лэйберу. Проведены обыски в офисах различных компаний группы "Оптима", связанной с Коломойским.

6. В обвинениях этого нет, но в статье "Вашингтон пост" детально отмечено, что Коломойский тесно связан с президентом Владимиром Зеленским. Говорится об их сотрудничестве, о том, что Коломойский себя комфортно чувствует в Украине благодаря сотрудничеству с Зеленским, что Зеленскому крайне важна поддержка телеканала Коломойского.



Минюст США "взялся" за Игоря Коломойского

Выводы

1. США решили выбить Коломойского из украинской политики, и вообще из всякой политики и бизнеса.

2. США посылают сигнал Зеленскому, что Коломойский слишком сильно на него влияет и мешает американским интересам в Украине, и это сотрудничество неприемлемо, и США сделают все, чтобы устранить влияние Коломойского на Зеленского.

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3. США не допустят разрушения "Приватбанка" и его последующего возврата Коломойскому. США не допустят оправдания Коломойского и Боголюбова по данному делу, не допустят им возврата каких-то активов или получения преференций.

4. За первым обвинением последуют и другие действия по всем структурам, партнерам, счетам, проводкам, что, по опыту Павла Лазаренко, может завершиться конфискацией. Впрочем, Коломойский готовился к такому сценарию, так что чем завершаться претензии к связанным с ним активам пока не ясно.

5. Вопреки всем вздохам о "потере интереса к Украине", попытки наших иностранных партнеров перед местными выборами только усиливаются. США четко показали, что является самым влиятельным игроком в украинской политике, и способны совершать стратегические ходы.