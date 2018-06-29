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США хочет вернуть Россию в G7?

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Путин и Дональд трамп
Путин и Дональд трамп / nahnews.org

Когда США обвиняют Россию в том, что она использует поставки газа, как свое геополитическое оружие, то это, конечно, правда.

Но правда заключается также и в том, что любой крупный экспортер энергоносителей, – СА, ОАЭ, Кувейт, Иран, Катар и другие, – использует свои поставки для укрепления своего геополитического положения.

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Экспорт энергоносителей и геополитика – это почти слова синонимы. Энергетические рынки сознательно формируются крупными геополитическими игроками, дипломатией, где надо силой оружия и ни о каком либерализме, невидимой руке рынка в энергетике, не может быть и речи. Так было и 70 лет назад, и 50, и 30. Таким же положение дел остается и сейчас.

Однако, главной особенностью современной энергетической геополитики является то, что сами США стали экспортерами нефти и СПГ газа и планируют в ближайшие десятилетия изменить сложившееся равновесие в энергетической геополитике за счет своих поставок. Это означает, что скоро весь мир действительно, по-настоящему, почувствует на себе, что такое использовать поставки энергоносителей как свое геополитическое оружие. Иран, Германия, Россия уже почувствовали, но это только цветочки.

Трамп и его команда сделали продвижение экспортных возможностей США краеугольным камнем своей геополитики. То как решительно они разорвали ядерную сделку с Ираном и, по сути, принудили Европу отказаться от поставки нефти из Ирана, это самый яркий образчик того, как именно США будут использовать свое геополитическое влияние для продвижение своих экспортных возможностей.

На фото – Совещание, которое 27 июня провел госсекретарь США М. Помпео по вопросам энергетической политики США.

Вот его слова, размещенные на официальном твиттере госдепа:

Всеобщий доступ к недорогой и надежной энергии укрепляет энергетическую безопасность США, наших союзников и партнеров. Мы устраним барьеры на пути развития энергетики и торговли, а также будем содействовать экспорту энергоресурсов, технологий и услуг США.

Зловещая фраза "Мы устраним барьеры на пути". Мир прекрасно знает как эффективно США умеют устранять барьеры! Поэтому нет сомнения, что Иран немедленно возобновит свою ядерную программу. И КНДР, кстати, тоже. А Китай будет отчаянно стремиться к ядерному паритету с США.

Трампу и Путину будет о чем поговорить 16 июля. Но шансов договориться о чем-либо почти нет. В энергетической геополитике, как правило, не ищут win-win компромиссов. Это жестокий мир, в котором действует простой закон грубой силы.

Сила сейчас явно на стороне США. Спасти Россию может только стратегическое партнерство с Китаем, к которому она в последнее время стала отчаянно стремиться. Трамп и Помпео стремятся оторвать Россию от Китая и затащить ее снова в G7, где надеются раздавить ее в дружественных объятиях. Если для этого необходимо будет закрыть глаза на аннексию Крыма, то Белый Дом готов будет закрыть.

Предстоящая встреча Путина и Трампа – это чистой воды спонтанный экспромт. Но, как известно, любой экспромт имеет эффект и принесет плоды, только если к нему очень долго готовятся. Поэтому, скорее всего, результатом встречи будет взаимное разочарование сторон и последующее резкое ухудшение отношений США и России.

Автор: facebook Головачев Андрей

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини України Новини США Новини політики Новини Росії Публікації Китай
Джерело: 24 Канал
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