США продовжили дію ембарго на поставки нафти з Ірану

Президент США Дональд Трамп продовжив у понеділок дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану.

Як повідомляє прес-служба Білого дому, американський лідер висловив упевненість в тому, що в світі достатньо нафти для того, щоб можна було безболісно згортати співпрацю з Іраном в цій галузі.

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Після пильної оцінки доповіді, спрямованої в Конгрес США інформаційним управлінням міністерства енергетики і інших відповідних факторів, я прийшов до висновку, що в світі виробляється достатньо нафти і нафтопродуктів іншими країнами, крім Ірану, щоб дозволити значне скорочення закупівель нафти і нафтопродуктів в Ірану іноземними фінансовими організаціями,

– зазначив Трамп.

Очільник Білого дому пообіцяв пильно стежити за ситуацією.

У суботу Керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що в разі посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана, Іран може заблокувати поставки нафти з Перської затоки і погрожує виходом з ядерної угоди.

Про яку угоду йдеться?Ядерна угода була укладена у червні 2015 року після багаторічних переговорів між Іраном і групою з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччини. Її мета – не допустити створення Іраном ядерної зброї за умови використання іранцями мирного атому.



Попри дотримання Іраном усіх пунктів угоди, у травні 2018 року президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив про вихід Вашингтона з угоди. Відтоді США поступово посилюють санкції проти Ірану.