США суттєво збільшили допомогу Україні: Трамп підписав пакет законів

Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законів, який суттєво збільшує допомогу Україні на 2019 рік – майже до 700 мільйонів доларів.

Пакет включає "Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік", повідомило Посольство України у США. Кошторис допомоги Україні за цим Законом збільшено і затверджено в обсязі 445,7 мільйона доларів.

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Більшість додаткових грошей в Україні скерують на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для військово-технічну підтримку державі за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Загальна сума допомоги США Україні у 2019 становить майже 695,7 мільйона доларів. Сюди входять і раніше виділені Пентагоном на зазначені цілі 250 мільйонів доларів.