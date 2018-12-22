США виділять флоту України величезну суму через ситуацію на Азові: з'явилась реакція РФ

У Росії прокоментували заяву представника Держдепартаменту Роберта Палладіно щодо виділення військово-морським силам України додаткових 10 мільйонів доларів через інцидент в районі Керченської протоки. В Держдумі РФ стверджують, що "Вашингтон публічно оплачує антиросійську кампанію".

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише ТАСС.

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Російський політик називає таке рішення з боку США "добре продуманим".

Рішення про додаткові 10 мільйонів американської допомоги Києву – явно показною жест, яким Вашингтон знову оплачує шалену антиросійську кампанію,

– вважає він.

При цьому політик додав, що в США має намір перевернути "ситуацію з ніг на голову", оскільки "Росія захищала свої територіальні води".

Нагадаємо, Україна та Британія домовились про спільні дії в реформуванні ЗСУ та ВМС – перші британські військовослужбовці прибудуть до України вже в січні. Виконання низки завдань у межах попередніх домовленостей між країнами пришвидшили через агресивні дії Росії щодо України.

Що трапилось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.