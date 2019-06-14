США звинуватили Іран в атаці на танкери в Оманській затоці
Вранці 13 червня у водах між територіями Ірану, ОАЕ та Оману було скоєно напад на два танкери. Після нападу нафта марки Brent подорожчала на 4,5% до 62 доларів за барель. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що влада Ірану відповідальна за атаку на танкери.
Помпео назвав інцидент частиною "кампанії з ескалації напруженості", яку нібито проводить Іран. Він заявив, що США будуть захищати свої інтереси в регіоні, але жодними подробицями не поділився, повідомило видання AP.
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Що сталося в Оманській затоці?
Перший потерпілий танкер "Фронт Альтаїр" належить норвезькій компанії Frontline. Він йшов під прапором Маршаллових островів та перевозив 75 тисяч тонн нафти з ОАЕ в Тайвань. На борту сталися три вибухи і почалася пожежа. За непідтвердженою інформацією танкер затонув.
Атакований танкер в Оманській затоці / Фото AP
Друге постраждале судно "Кокука Корейджес" належить японській фірмі Kokuka Sangyo. Воно йшло під прапором Панами. У компанії-операторі танкера повідомили, що на ньому перевозили метанол з Саудівської Аравії в Сінгапур. Представник компанії зазначив, що в результаті "можливого нападу" корпус судна отримав пошкодження. За однією з версій, танкер атакували за допомогою міни. У компанії Kokuka Sangyo заявили, що судно двічі отримало пошкодження протягом трьох годин. Танкер продовжує перебувати на плаву.
Місце атаки танкерів
У міністерстві оборони США заявили, що танкери могли атакувати за допомогою реактивного снаряда або міни.
Ліванське агентство новин U-news опублікувало відео, яке, як стверджується, зняли в місці, де атакували танкери.
На допомогу морякам було відправлено іранське судно, яке врятувало 44 осіб. Їх доправили в іранський порт. повідомив телеканал Press TV. У Пентагоні кажуть, що моряків японського танкера врятував екіпаж буксира, пізніше їх взяли на борт есмінця "Бейнбрідж".
Дивіться відео палаючого танкера після атаки:
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Після нападу нафту марки Brent подорожчала на 4,5 відсотка до 62 доларів за барель. Ціни виросли з майже п'ятимісячного мінімуму, повідомляє Bloomberg.
Це вже другий інцидент з танкерами, що стався в цьому районі за місяць. У травні чотири нафтові танкери, в тому числі два саудівських судна, піддалися диверсії біля берегів ОАЕ. Танкери, що стояли на якорі в порту емірату Фуджейра, отримали пошкодження від невстановлених вибухових пристроїв. Тоді США також звинувачували Іран, однак в Тегерані ці звинувачення відкинули.